بيان عاجل من الأوقاف بشأن شهر رمضان.. إغلاق المساجد فى 5 حالات

جدة - نرمين السيد - شكلت وزارة الأوقاف، غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الدينى لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم من خلال صيانة المساجد وتجديد فرشها، وعمل حملات النظافة والتعقيم، مع تكثيفها قبل حلول الشهر الكريم.





إضافة إلى إعداد العديد من البرامج الدعوية من تلاوات، وابتهالات، وبرامج علمية، وخواطر دعوية، وفتاوى رمضانية، فضلا عن مضاعفة أعمال البر وخدمة المجتمع فى هذا الشهر الفضيل من خلال صكوك الإطعام وغيرها.

وأكدت أن إقامة الصلوات وخطبة الجمعة على النحو القائم الآن والذى تم فى العام الماضى، وصلاة القيام على النحو الذى تمت به فى العام الماضى بذات إجراءات التباعد والتخفيف، بحيث تكون مدة صلاة القيام فى حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

إلا أن هناك محظورات تؤدى إلى غلق المسجد حال ارتكابها وهى:- إقامة موائد الرحمن داخل المسجد، الاعتكاف، إقامة الدروس والأنشطة بالمساجد، فتح الأضرحة، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.