وزيرة الهجرة: الدولة المصرية لا تدخر جهدا تجاه أبنائها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة الهجرة، حرصها على متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، فى ضوء تطورات الوضع بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، على طمأنة الطلاب المغادرين، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من المغادرين من كل الجنسيات من أوكرانيا، ما قد يجعل الحدود مكدسة، موضحة أهمية التحلى بالهدوء والصبر والتماسك بالجانب الإيجابى بالتحرك من الأماكن الأكثر خطورة.

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية وجهت الأجهزة المعنية لمتابعة موقف المواطنين بأوكرانيا، خصوصًا الطلبة على مدار الساعة.

وفى رسالتها للطلاب قالت السفيرة نبيلة مكرم: "إن شاء الله توصلوا بالسلامة، والحمد لله أنكم فى أمان، وإن شاء الله نتابع حتى إجلاء آخر فرد مصرى بأمان".

وأهابت وزيرة الهجرة بالمغادرين أن يتفهموا الأمور، واتباع تعليمات الجهات المختصة، حتى يتم العبور بسلام، والتنسيق للعودة إلى أرض الوطن.

ونقلت رسالة طمأنة لأسر الطلبة أن الدولة حريصة على سلامة أبنائنا، وتعمل على جميع المحاور بالتوازى وسط ظروف فى غاية الدقة والصعوبة، متابعة: "نتابع أعداد المصريين الذين تحركوا من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية فى أماكن المخابئ، والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن الأوكرانية، وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية-الرومانية والبولندية والمجرية والسلوفاكية".

وثمنت وزيرة الهجرة، دور السفارات المصرية فى دول جوار أوكرانيا، بتقديم تيسيرات للمصريين العابرين عبر الحدود من أوكرانيا فى تسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن، وإتاحة أرقام تواصل مباشر، لحل أى مشكلة تواجه المصريين خلال تحركهم إلى المناطق الآمنة.

وخلال الاجتماع أكد رموز الجالية حرصهم على متابعة موقف كل فرد مصرى فى المدن الأوكرانية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، لحل أى مشكلة قد تطرأ، مشيدين بتفهم الذين يتم إجلاؤهم للموقف والتحلى بالهدوء والصبر.

وفى سياق متصل، جددت وزيرة الهجرة، مناشدتها لأبنائنا فى أوكرانيا، الحرص على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، واللجوء إلى أماكن الإيواء فى المناطق الأشد خطرًا، وكذلك التواصل المستمر مع السفارة المصرية ومع ممثلى الجالية، عند تحركهم، لحل أى مشكلة قد تواجههم، حتى يتم الوصول إلى المناطق الحدودية الآمنة، والالتزام بتوقيتات وتعليمات الحظر المعلنة، حرصا على أمنهم وسلامتهم.

وأكدت أن هناك متابعة مستمرة لتطورات الأوضاع، ولفتت إلى أنها على تواصل مستمر مع جهات الدولة وسفارات مصر فى الدول الحدودية مع أوكرانيا لتنسيق تيسير عبور المصريين، وأنه تم إمداد ممثلى الجالية والطلبة المصريين فى أوكرانيا بقوائم المنافذ الحدودية الآمنة، وتنسيق الخروج الآمن.

وشددت وزيرة الهجرة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها فى أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم سواء من أجل تجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن، مؤكدة على عدم الانسياق خلف الشائعات التى تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المصرية، وفى مقدمتها السفارة المصرية فى كييف والسفارات المصرية فى دول الحدود والالتزام بالأماكن المتواجدين بها وعدم المغادرة بشكل فردى، خصوصًا فى المناطق التى تشهد اشتباكات.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى كل رموز الجالية المصرية فى أوكرانيا وإلى ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج فى أوكرانيا، على كل جهدهم المبذول فى الوقت الراهن، موجهة باستمرار التواصل والتحرك لتلبية احتياجات الجالية والطلبة والتنسيق بين المجموعات لحين فتح مسارات آمنة.

وأهابت وزيرة الهجرة بأبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود الرومانية، التواصل مع ممثلى الجالية الأوكرانية، وموافاتنا بالأسماء وصور جوازات السفر.