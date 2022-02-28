/682281/أرقام-كارتيرون-مع-الزمالك-بعد-فسخ-تعاقده-بالتراضى

أستطاع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق بنادي الزمالك، خلال تواجد مع الفارس الأبيض فى الفترة الأولي والثانية من توليه قيادة الفريق، حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في موسيمن مختلفتين، حيث يمتلك في رصيده بطولة كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولات كارتيرون مع الزمالك

1-كأس السوبر الأفريقي موسم 2020.

1-كأس السوبر المصري موسم 2019-2020.

1-الدوري المصري 2021-2020

وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة التي إقيمة منذ ساعات بفسخ التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الاخيرة ، و أخرها الهزيمة امام الواداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد فسخ عقد كارتيرون بالتراضى.

تراجع مستوى الزمالك

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

يعرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالعصبية والمعاملة القاسية مع المقصر في عمله أو الخزل، والتي شاهدها في الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة وتراجع نتائج الفريق.

مرتضى منصور عن تقديم شكوى ضد كارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة مع كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".