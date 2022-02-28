/682280/محافظ-دمياط-يناقش-موقف-مشروعات-الصحة-ضمن-حياة-كريمة

وشهد الاجتماع استعراضا شاملا للملامح الرئيسية لمشروعات القطاع الصحى، لرفع كفاءة وإنشاء وتجهيز المنشآت الطبية والوحدات الصحية وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بحثت "المحافظ" آلية تنفيذ الخطة لتحقيق رؤية هذا المشروع القومى العملاق بتغطية القرى بالخدمات الطبية. وناقشت محافظ دمياط، آلية تذليل جميع المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات، كما بحثت آخر المستجدات بملف إنشاء مستشفى مركزى تخدم قرى المركز، وأيضاً موقف الأراضى التى تم توفيرها لإقامة وحدات صحية في 6 قرى، وكذلك مقترحات إنشاء نقاط للإسعاف.

مشروعات حياة كريمة فى دمياط

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية، والتنسيق بين جميع الجهات لاستكمال جميع الأعمال الخاصة بهذا القطاع. وفي وقت سابق ، أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، مبادرة "كفر سعد بلا أمية"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديريات الصحة، والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات. وتأتي الفعاليات ضمن ط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إذ جرى فتح 7 فصول بقرى المرابعين واللوزي والإبراهيمية القبلية وأبو عدوى وكفر المنازلة. وجرى عقد ندوات وبرامج يومية في ضوء جلسات الدوار التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والجهات الشريكة.

انقطاع التيار الكهربي فى دمياط

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينة كفر سعد، يوم الأربعاء المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات، لتقديم الخدمة على النحو الأكمل. وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر مناطق مبارك والأعصر والمعاشات والمستشفى. وأوضح أيضا أن مناطق الفصل تشمل طريق المحور والسيالة والعنانية والزنانيري ومن المقرر قطع التيار كذلك عن منطقة الشهابية، يوم الجمعة.

ويجرى فصل مغذي السنترال من لوحه توزيع قرية السنانية، التابعة لمركز دمياط، يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا لعمل صيانة للمحولات، وتركيب الكابلات الجديدة. وفي وقت سابق ، كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن خطة تطوير المناطق غير المخططة، والتي تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط هي "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية". أوضحت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الخطة تأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، بتكلفة تقدر بنحو 258 مليون جنيه.