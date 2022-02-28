/682278/السفر-أمير-هداية-يتعاون-مع-أبايزيد-في-أغنية-جديدة

يجتمع الموسيقي المصري، أمير هداية مع النجم الصاعد أبايزيد في عمل فني جديد، حيث يستعدان لطرح أغنيتهما التي تحمل اسم «السفر».

دوت الخليج يرصد تعاون أمير هداية مع أبايزيد.

أغنية السفر

تعكس أغنية «السفر» التي تم تأليفها في فترة قصيرة، مشاعر الأمل والتفاؤل والإيجابية وتمثل الحب الكبير لخوض تجارب السفر.

وصرح أمير عن الأغنية قائلًا: "تم تأليف هذه الأغنية لتأخذ المستمعين في رحلةٍ حسيةٍ تحملهم إلى وجهاتهم المفضلة، من خلال كلمات تعبّر عن تقديرنا لقيمة الأشياء بعد فقدانها".

أمير هداية يشيد بموهبة أبايزيد

وتابع: "يمتلك أبايزيد موهبةً استثنائية وشخصيةً فريدة وصوتاً جميلاً، كما أنه أبدى تعاوناً كبيراً لإنتاج هذا العمل الفريد".

وكان من المقرر أن يغني أمير تلك الأغنية بنفسه، إلاّ أنّه قام بالتعاون مع الفنان أبايزيد وفق الاقتراح الذي جاء في الوقت المناسب من مساعدة أدهم.

من جانبه قال أحمد أبايزيد: "حالما سمعت أغنية سفر، لم أتمكّن من مقاومة غنائها مباشرةً فقد سيطرت على جميع أفكاري وأحاسيسي".

الأجواء الصيفية تغلب على السفر

ويغلب على الكليب أجوائه الصيفية وأنغام الهيبنوتيك العميقة مع لقطات ومشاهد تصوّر طريق سفر مترافقةٍ مع كلمات الأغنية المكتوبة، فهي تجمع بين إيقاعات الطبول المستوحاة من القبائل وتقنيات البوب الغربي مع لمساتٍ عربية كلاسيكية.

من جانبه، تعاون أمير مع جوائز الغرامي لإنشاء فئة جائزة جديدة تسلّط الضوء على الموسيقيين الأكثر تنوعاً من جميع أنحاء العالم، والذين يعتقد أنهم يستحقون تقديراً أكبر على الصعيد العالمي. ويتعاون أبايزيد، عقب نجاح أغنية السفر، مع البرنامج الفني مزيكا صالونات التابع لقناة ريد بل. ويعتزم إطلاق أول ألبوم منفرد له في أبريل.

جدير بالذكر أن أمير فاز بجائزة هوليوود للموسيقى في وسائل الإعلام عن عمله في مسلسل دفعة بيروت الذي لاقى نجاحاً ساحقًا، فضلًا عن ترشّحه للفوز بجائزتين آخرتين.

معلومات حول أمير هداية

يشار إلى أن، أمير هداية ولد عام 1988، وهو مؤلف ومنتج مصري ومخرج سينمائي حائزٌ على جوائز، وفاز هداية بجائزة أفضل موسيقى خاصة عن فيلم الوتر في عام 2013، بينما تم اختياره في عام 2015 من بين أفضل 10 فائزين في مسابقة Oticons لموسيقى الأفلام العالمية.