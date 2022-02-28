/682276/حقوق-إنسان-النواب-حديث-السيسى-خلال-تدشين-مشروع-تنمية-الأسرة-المصرية-خارطة-طريق-لتحقيق-التنمية-الشاملة

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرسائل العديدة التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خلال تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر مؤكداً أن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً للغاية كعادته دائماً.

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وقال رضوان، فى بيان له اصدره اليوم، إن حديث الرئيس السيسى يجب أن يكون منهاج ودستور عمل ل 100 مليون مصر سواء بالنسبة للقيادات داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات وايضاً لجميع المواطنين، مطالباً من الجميع أن يستوعب كل كلمة جاءت فى حديث الرئيس السيسى الذى عبد فيه بكل الصدق والامانة عن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.

طارق رضوان:حديث السيسى خلال تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة

وحذر النائب طارق رضوان، من استمرار أزمة ارتفاع معدلات النمو السكانى فى مصر، مؤكداً أن أزمة الانفجار السكانى الكبير والرهيب هو من أخطر المشكلات والأزمات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكداً أن حل هذه الأزمة يبدأ من المواطن المصرى أولاً الذى يجب أن يدرك خطورة هذه الازمة على الأجيال القادمة وعلى معدلات التنمية والاقتصاد الوطنى.

وقال النائب طارق رضوان إن ازمة الانفجار السكانى هى مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، مطالباً بوضع حلول غير تقليدية لحل هذه الأزمة حتى لو تطلب الامر وجود تشريع لحل هذه الأزمة التى تتزايد وبحدة سنوياً.

وأكد النائب طارق رضوان، أن استمرار الانفجار السكانى بمعدلاته الحالية سيكون فيه خطورة كبيرة على الجميع وسوف يؤدى إلى مخاطر وخيمة على حياة كل المصريين لأن الانفجار السكانى سيؤدى إلى العديد من المشكلات والأزمات الكبير فى التعليم والصحة والغذاء وسوف يلتهم جميع جهود الاصلاح الاقتصادى وارتفاع معدلات الفقر والمرض وانخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم من كل شئ بما فيها المأكل والملبس واحتياجات مواجهة مشكلات الصحة والتعليم وغيرها من متطلبات المعيشة للمواطنين