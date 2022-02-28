/682285/تعرف-على-موعد-امتحانات-الترم-الثاني-2022-بالمدارس-والجامعات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس والجامعات والحكومية، من المقرر لها أن تنطلق بالمدارس في 7 مايو المقبل، بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما تبدأ الجامعات امتحاناتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب ومنتسبي العملية التعليمية بإرتداء الكمامة.

دوت الخليج

جائحة فيروس كورونا

وأوضحت الوزارة ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، تنطلق ممن يوم السبت الموافق 7 \5\2022، المقبل بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أأنها طالبت جميع المدارس بضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الحالي للمراجعة والتقييم وتدريب الطلبة على نظام الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشارت الوزارة،إلى أن امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس ستعقد ورقي بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، خاصة صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما ستعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى كل مديرية ويتم وضع الامتحانات من قبل موجهين المادة الأوائل بكل مديرية، على أن تكون الأسئلة طبقا للمواصفات الفنية التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ولفتت الوزارة ، إلى توفير عدد من المنصات التعليمية للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، لمساعدة الطلاب فى المراجعة و التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة، وهي منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 1 و2 ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم. وأكدت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية للفصل الدراسي الحالي من العام الدراسي لحالي، بالمدارس تبدأ من 21\5\2022 المقبل، وتبدأ الامتحانات العملية 11 \6\2022 المقبل، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في الشهر نفسه، موضحة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية خلال أيام وتحسم مصير عقدها سواء ورقياً أو إلكترونياً على أجهزة التابلت.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تبدأ امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، طبقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مؤكدة في بيان لها، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تستمر لمدة 16 أسبوعًا، مع انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.