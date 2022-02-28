تُجدّد وزارة الخارجية التذكير بأرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا: +201220463333 +201220473333 +201272180431 +201272180576 +201272180466 أرضي: +20225772500 +2022574491 فاكس: +20225761000

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بوزارة الخارجية لمُتابعة أحوال الجالية المصرية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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