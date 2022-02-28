الرئيس السيسى: " لما جينا نعمل تعليم بجد..  الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لحد ما مات "

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دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بفعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على أن البعض «بيتخانق على غش الولاد فى المدارس»، مشيرا إلى أن المسئولية لابد أن تكون أكبر من ذلك ، وأن لا يكون هم الجميع أن يدخل الأولاد المدارس وفقط، مؤكدا على أن كدولة ليس منفصلين عن العالم وكل شيئ يؤثر علينا.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن القضية مشتركة وليست قضية السلطة والمسؤولين، قائلا«لا يوجد نظام فى مصر وأنا مواطن من المصريين ودى أمانة قدام ربنا علينا أننا نكون قدها »، مؤكدا على أنه يتمنى أن يحصل المواطن على راتب لا يقل عن 30 ألف جنيه قائلا:"س نعملها إزاى».

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تدهور أوضاع التعليم الجامعى فى مصر والحاجة لرؤية جديدة للتغلب على إشكاليات الوضع الحالى وخاصة فى كليات الحاسبات وتكنولوجيا والمعلومات وأيضا بعض أقشام كليات الهندس التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم رصد سوق عمل المبرمجين على مستوى العالم وتبين به نقص كبير يقترب من مليون فرصة عمل متوفرة بشأنه وبالتالى تم التوافق على أن يتم تأهيل خريجين كليات الحاسبات والمعلومات من أجل الاستفادة من هذا السوق فى توفير فرص العمل.

جاء ذلك فى كلمته من فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن التأهيل كان يتطلب نحو 30ألف دولار لكل خريج والدولة كانت على استعداد شامل للتكفل بهذا الأمر من أجل أن يكون الخريج مناسب لهذه الفرص، وتم التنسيق مع وزير الإتصالات للإعلان عن هذه الفرص للخريجين وتم التوافق أن يخض هؤلاء الخريجين لاختبارات قبل أن يتم التأهيل وتقدم نحو 300 ألف خريج،فيما طلب الرئيس السيسى من د. مصطفى مدبولى باستكمال حديثه وتوضيح هذا الأمر للحضور، والذى أكد على حديث الرئيس بأن سوق المبرمجين كان به نقص شديد وبالتالى تم التوجيه من الرئيس السيسى من أجل الاستفادة من هذا السوق لصالح الخريجين من كليات حاسبات ومعلومات وهندسة المعلومات وتوجيهات الرئيس السيسى كانت واضحة بأن الدولة كانت على استعداد للتكفل بكل أعمال التأهيل.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحديث مرة أخرى بسؤاله للحضور عن تفكيرهم فى هؤلاء كل الخريجين ومن يكون منهم قادر على المرور من الاختبار ليتم تأهيله ليرد أحد الحضور بأنه بحد أدنى يكون 50%من المتقدمين، ليرد الرئيس السيسى بقوله "للأسف لا .. لقينا منهم 111 فقط هو من يكون مؤهل للدخول والاستفادة من هذا التأهيل"، مشيرا إلى أن الدولة كانت على استعداد بالتكفل للجميع من أجل بناء مواطن حقيقى ومؤهل .