/682230/محافظ-أسيوط-يتابع-مشروعات-حياة-كريمة-لتطوير-مسادسن-المحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال تزيين شوارع بحي غرب مدينة أسيوط ببلاط الانترلوك لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام.

وأوضح المحافظ إنه يتم تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بحي غرب كبديل للرصف خاصة في الشوارع القديمة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها لافتا إلى نجاح التجربة في القضاء على الشوارع الترابية بالمناطق الشعبية داخل حي غرب. ووجه محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأعمال والعمل المتواصل في خطة تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يتابع مشروعات حياة كريمة

حيث تابع محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط استكمال أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة المجاهدين ومنطقه عزبة الطرح ووجه برفع كافة المخلفات والمعوقات بهذه المناطق وتمهيدها لاستكمال أعمال التطوير والتجميل حيث قامت أجهزة الحي بتسوية الشارع وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الانترلوك وذلك لتطوير المنطقة واضافة رونق ومظهر جمالي وايضا تسهيل الحركة علي المواطنين لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل مؤكدًا استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.

محلية البرلمان تتفقد مشروعات أسيوط

وقامت لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بإجراء زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط، لتفقد المشروعات بالمحافظة ومعرفة المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها،

وضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

وتضمن برنامج الزيارة عرض presentation عن مجهودات وإنجازات المحافظة، وتفقـد وحـدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، وتفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة، وزيارة الكورنيش السفلي “ممشى بني سويف السياحي”، وزيارة مخر السـيل بقرية ستـور مـرکـز بني سـويف، وزيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الشرقية، زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور، تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر “مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية”.