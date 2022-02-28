/682233/الرئيس-السيسى -فيلم-الإرهاب-والكباب-صور-الدولة-كخصم--وده-مش-صح-السلبية-هى-الخصمواللى-عايز-يشوف-يروح-المرج-والخصوص

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الدراما التى صورت للمواطن المصرى الدولة كخصم فى كل القضايا ولم تجعل السلبية والتقاعس والإهمال هى الخصم الرئيسى، مستشهدا بفيلم«الإرهاب والكباب» مؤكدا على الخصم لأى مواطن هى السلبية وليس الدولة إطلاقا.

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جاء ذلك فى كلمته بفعاليات المشروع القومى للأسرة المصرية، مؤكدًا على أن السلبية أيضا فى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه يلتقى بعديد من المواطنين ويعبرون عن غضبهم بشأن فرص العمل لأولادهم قائلا:" الناس بتقابلنى وتقولى احنا زعلانين منك والواحد فيهم عنده 6عيال".

ولفت الرئيس السيسى إلى أن هذه السلبية هى الخصم الحقيقى، خاصة أحنا كدولة وضعها ليس الأفضل قائلا:" أنا مش لاقى أكل ومش عارف أشغل أسكن .. أى حد يروح المرج والمطرية والخصوص ويشوف الدنيا على الأرض والسلبية اللى وصلتنا فى أننا بنهد منازل كتير عشان نعمل طريق الناس تعرف تمشى".

الرئيس السيسى: فيلم الإرهاب والكباب صور الدولة كخصم .. وده مش صح السلبية هى الخصم..واللى عايز يشوف يروح المرج والخصوص"

وروى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لموقف دار بينه وبين أحمد المسئولين أثناء زيارت لدولة بلجيكا، بشأن ملف حقوق الإنسان وعلاقة ذلك بالناتج المحلى لأى من الدول، مؤكدًا على أنه تحدث بشكل واضح وسؤاله عن الناتج المحلى لدولة بلجيكا ومقارنته بالناتج المحلى فى مصر وعلاقة ذلك تعداد السكان فى كل من الدولتين، حيث الناتج المحلى فى بلجيكا يخدم نحو 10مليون مواطن، والناتج المحلى فى مصر يخدم نحو 100مليون.

وأشار إلى أنه أبلغه بأن الـ100مليون مواطن فى مصر يحتاجون نحو الـ5تريليون دولار كناتج محلى وهو أمر غير متحقق وبالتالى نحن نعمل على الإهتمام بملف حقوق الإنسان من هذا المنطلق، لأنه بهذا الواقع يكون المواطنين مظلومين فى مصر خاصة أنه لا تعليم أفضل ولا سكن كويس وهذا هو ملف حقوق الإنسان الذى يتم استهدافه فى مصر.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنه أبلغه أيضا بأنه لا يمنع أحد من الحديث ولكن يكون الحديث بعلم وإدراك حقيقى، مؤكدا على أنه لا يمانع أحد بالحديث ولكن قبل الحديث لابد أن يكون من يتحدث يدرك قضية الدولة الأساسية،مشيرا إلى أنه قبل أن يتكلم أحد و«ينكد» على المواطنين فى بيوتهم يكون مدرك ومطلع على القضية الأساسية وهذا هو الفيصل فى الحديث.