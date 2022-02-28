/682229/الرئيس-السيسى-حد-قال-لبنته-بعد-الجواز-أصبرى-متجبيش-حاجة-دلوقتى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن أهمية أن يكون للأسرة دور فعال للتوعية أثناء قدوم أبنائهم على الزواج وخاصة على مستوى «الخٍلفة» بعد الزواج، وأيضا الكشف الطبى الحقيقى للمقبلين على الزواج قائلا:"حد قال لبنته بعد الجواز أصبرى متجبيش حاجة دلوقتى ..أنتى كنتى فى حضانة أسرة وانتقلتى لحضانة زوجية وبالتالى مسئوليات جديدة".

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بفعاليات اطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن الوعى بهذه القضايا ضرورة مهمة حرصا على مستقبل الحياة وحياة والأسرة المصرية.

وروى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لموقف دار بينه وبين أحمد المسئولين أثناء زيارت لدولة بلجيكا، بشأن ملف حقوق الإنسان وعلاقة ذلك بالناتج المحلى لأى من الدول، مؤكدًا على أنه تحدث بشكل واضح وسؤاله عن الناتج المحلى لدولة بلجيكا ومقارنته بالناتج المحلى فى مصر وعلاقة ذلك تعداد السكان فى كل من الدولتين، حيث الناتج المحلى فى بلجيكا يخدم نحو 10مليون مواطن، والناتج المحلى فى مصر يخدم نحو 100مليون.

وأشار إلى أنه أبلغه بأن الـ100مليون مواطن فى مصر يحتاجون نحو الـ5تريليون دولار كناتج محلى وهو أمر غير متحقق وبالتالى نحن نعمل على الإهتمام بملف حقوق الإنسان من هذا المنطلق، لأنه بهذا الواقع يكون المواطنين مظلومين فى مصر خاصة أنه لا تعليم أفضل ولا سكن كويس وهذا هو ملف حقوق الإنسان الذى يتم استهدافه فى مصر.

الرئيس السيسى: « حد قال لبنته بعد الجواز أصبرى متجبيش حاجة دلوقتى »

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنه أبلغه أيضا بأنه لا يمنع أحد من الحديث ولكن يكون الحديث بعلم وإدراك حقيقى، مؤكدا على أنه لا يمانع أحد بالحديث ولكن قبل الحديث لابد أن يكون من يتحدث يدرك قضية الدولة الأساسية،مشيرا إلى أنه قبل أن يتكلم أحد و«ينكد» على المواطنين فى بيوتهم يكون مدرك ومطلع على القضية الأساسية وهذا هو الفيصل فى الحديث.