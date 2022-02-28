أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هما أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
وقالت مايا مرسي -في كلمتها جلسة نقاشية، ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية-: "إننا لا نريد أن نضع العبء الخاص بالزيادة السكانية على المرأة المصرية لأن المرأة جزء من المجتمع".
وأوضحت أن تمكين المرأة والفتيات في هذا الإطار يتمثل في استمرارها بالتعليم وعدم الخروج منه، وتنمية المهارات التي يمكن أن تساعدها على خلق فرص عمل، والدخول إلى سوق العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسي: تمكين المرأة المصرية والاستثمار في الفتيات هما أساس ضبط النمو... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.