مايا مرسي: تمكين المرأة المصرية والاستثمار في الفتيات هما أساس ضبط النمو...

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هما أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وقالت مايا مرسي -في كلمتها جلسة نقاشية، ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية-: "إننا لا نريد أن نضع العبء الخاص بالزيادة السكانية على المرأة المصرية لأن المرأة جزء من المجتمع".

وأوضحت أن تمكين المرأة والفتيات في هذا الإطار يتمثل في استمرارها بالتعليم وعدم الخروج منه، وتنمية المهارات التي يمكن أن تساعدها على خلق فرص عمل، والدخول إلى سوق العمل.