رئيس الوزراء يتابع جهود ”اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ” بمجلس الوزراء خلال...

إصدار قرارات لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.. وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، واستجابتها لما يتم رصده من استغاثات للمواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً ضرورة مواصلة هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، في الاستجابة لأي شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

من جانبه، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 525 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الاستجابات خلال شهر فبراير شملت صدور 198 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب إجراء 134 عملية جراحية، وإصدار 29 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الجاري تضمنت كذلك اتخاذ الإجراءات الطبية لـ 78 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 21 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 50 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.