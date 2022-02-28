مايا مرسى: تمكين المرأة أساس لضبط النمو السكانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال إطلاق مشروع تنمية الأسرة والمجتمع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، أنه لابد من القضاء على الزواج المبكر والعنف ضد المرأة، فى هذا العصر الذهبى للمرأة المصرية، متابعة: "لا نريد أن نضع العبء الخاص بالزيادة السكانية على المرأة المصرية لأن المرأة جزء من المجتمع".

وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة، وخصوصا فى القرى، متابعة: "نعمل مع البنك المركزى المصرى للانتهاء من تطبيق يعمل على تشجيع السيدات على الادخار وعمل مشروع صغير لهن".