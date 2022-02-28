عاجل- الأنبا يوليوس: مشروع تنمية الأسرة يحقق حياة أفضل للجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف أسقف عام الخدمات العامة، خلال إطلاق مشروع تنمية الأسرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن الكنيسة القبطية تهتم بالأسرة من بدايتها وقبل نشأتها عن طريق كورس إجبارى قبل الزواج مع المرور بجميع الفحوصات الطبية قبل الزواج.
وأشار إلى أن هناك بابًا كاملاً عن تنظيم الأسرة قبل الزواج يتم الشرح فيه بأسلوب علمى قبل الزواج، وبعد مراجعة هذا الجزء أصبح له تأثير إيجابى وبه نسبة نجاح عالية جدًا.
ولفت إلى أن الكنيسة تنتج أعمالاً درامية صغيرة، توضح مدى خطورة الزيادة السكانية على المجتمع، وتقدم بطريقة سهلة وميسرة للفلاح، والأمى.
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