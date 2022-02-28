تدشين دبلومة صحة الأسرة.. اللقاء الأول بين الطبيب والعائلة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تأكيدًا لأهمية الدور الإقليمى والعالمى الذى تلعبه المنظمة فى الارتقاء بالسياسات والممارسات المرتبطة بالخدمة الصحية على مستوى العالم والتكامل الذى تحرص عليه المنظمة فى تطبيق السياسات الصحية على أرض الواقع بالتعاون مع الحكومات ذات الرؤية الواضحة فى مجال تطوير المنظومة الصحية بالكامل والارتقاء بها.

وصرحت نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، بأن المنظمة هى الجهة العالمية المسؤولة عن الصحة والتى تعمل من خلال الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومات والوزارات المعنية بالصحة العامة.

وأضافت أن الدبلومة تعد تجسيدًا لجهود متواصلة من المنظمة فى مجال طب الأسرة وتتصدى للمشاكل التى يواجهها هذا المجال.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه منذ عام 2014 بدأ الاهتمام بالفرق الصحية العاملة فى مجال طب الأسرة عن طريق عمل دورات تدريبية وورش عمل لكل أعضاء وعناصر الفرق الطبية.

وأضاف أنه تم اعتماد الدبلومة من نقابة الأطباء، حيث أنها سوف تؤهل الحاصل عليها للتسجيل كأخصائى ثان طب أسرة.

ونوه الدكتور فوزى بأن وحدات طب الأسرة تقدم حوالى 80% من الخدمات الصحية التى تحتاجها الأسرة ومن هنا تكمن أهمية هذا التخصص، وأن هذه الدبلومة سوف تساهم بالارتقاء بالمستوى العلمى والطبى للفرق الطبية فى مجال طب الأسرة وزيادة أعدادهم، مما سيكون له مردود إيجابى على باقى التخصصات، وسيسهم فى رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة نتيجة تفرغ أطباء التخصصات الحرجة بعد توجيه الحالات لأطباء الأسرة مباشرة.

ومن جهته، أكد الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تثمن جهود الدولة المصرية وتبنيها الإصلاح الصحى والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية، حيث يعد طب الأسرة هو اللقاء الأول بين الطبيب المعالج والأسرة التى تحتاج للرعاية، وهنا تظهر أهمية تكوين فريق متكامل من طب الأسرة يقدم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

وأضاف أنه تم وضع برنامج يتناسب مع الظروف المصرية، حيث أظهرت بداية تطبيق التأمين الصحى الشامل أهمية وجود أعداد كافية من أطباء طب الأسرة، ومن هنا جاءت أهمية تقديم هذه الدبلومة التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ببيروت لزيادة أعداد الأطباء فى هذا التخصص الحيوى، وقام مكتب المنظمة فى مصر بتعديل الدبلومة لتناسب احتياجات الدارس المصرى واعتمادها من جهات التخصص المصرية.