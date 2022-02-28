السيسى للمصريين: «لازم نشتغل بلا نوم ولا راحة علشان بلدنا تتقدم»

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، التحية والتقدير للقائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية، قائلًا: "أحيى القائمين على المشروع ونتحرك فيه كلنا مع بعض، جميعات أهلية والجامعات، والإعلام".





وتابع الرئيس السيسى خلال إطلاق المشروع، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء: "من فضلكم المشروع مش تنمية للأسرة فقط، هو تنمية للدولة"، مشددًا على أن مشروع تنيمة الأسرة ركيزة لتحرك الدولة لتغير الواقع للأفضل فى كل شىء.

واستطرد: "المشروع محاربة للجهل والفقر والتخلف، محتاجين نحط إيدينا فى إيد بعض؛ علشان نحول الكلمات دى للعكس، لـ غنى، ووعى وثقافة، وتقدم وازدهار".

وأردف الرئيس: "كلنا محتاجين نتحرك علشان نوصل للناس إن العدد ده الزراعة متكفهوش، ملهوش شغل.. جايبين البنت ليه؟ علشان تتعذب؟".

واختتم السيسى: "لازم نشتغل ونشتغل فى التنمية والعمل فى كل المجالات بلا نوم ولا راحة، لو عايزين تحققوا لبلدكم مكانة على خريطة العالم".