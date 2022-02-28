ياسمين فؤاد تشارك فى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيروبى بكينيا للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئى لخطة التنمية المستدامة 2030".





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الدور المحورى الذى تلعبه الطبيعة فى حياتنا وفى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، مشددة على ان الطبيعة هى العنصر الأساسى لتحقيق طموحات خطة 2030 التى اعتمدتها جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 لإنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية موضوعات الطبيعة والتى ساهمت مصر فيها من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر واعدادها لمسودة خارطة الطريق لما بعد 2020 والتى سلمت رئاستها للصين فى اكتوبر الماضى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم أيضا عدد من الموضوعات المزمع مناقشتها فى الاجتماعات الوزارية ومنها ادارة المخلفات والكيماويات، وموضوعات الاقتصاد الاخضر والتنوع البيولوجى ودور الطبيعة فى تحقيق التنمية المستدامة وكذلك موضوعات تغير المناخ.

وستقوم وزيرة البيئة بتنسيق اعمال الجلسة الوزارية الخاصة بدور البعد البيئى فى تحقيق التنمية المستدامة، كما ستقوم على هامش اجتماعات الدورة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الاطراف المتعاقدة لاتفاق المناخ cop 27 والمزمع عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جديرا بالذكر ان الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عقد الشق الأول منها عبر الإنترنت فى الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 وسيعقد الشق الثانى للدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور فى نيروبى من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022.