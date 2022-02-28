وزارة الرياضة تزف بشري سارة لأهالي قنا حول موعد افتتاح مركز شباب المحافظة..وتكشف موقف العمالة المؤقتة..شباب النواب: بعض التنفيذين يخالفون القانون بمطالبة مراكز الشباب بحق انتفاع

/682205/وزارة-الرياضة-تزف-بشري-سارة-لأهالي-قنا-حول-موعد-افتتاح-مركز-شباب-المحافظةوتكشف-موقف-العمالة-المؤقتةشباب-النواب-بعض-التنفيذين-يخالفون-القانون-بمطالبة-مراكز-الشباب-بحق-انتفاع

أثار عد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب بمحافظة قنا ، خلال لقاءهم بلجنة الشباب والرياضة ، عدد من المشكلات التي تواجهم ، والمتعلقة بوجود عجز صارخ في العمالة ، ومطالبة المحليات لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع .

دوت الخليج

تفاصيل زيارة وفد رياضة البرلمان لقنا

جاء ذلك علي خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لعدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية بمحافظة قنا .

وأكد عدد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب ، انهم يقومون بانفسهم بتنظيف مركز الشباب لعدم وجود عمالة ، مطالبين وزارة الشباب بتعيين عمالة مؤقتة لحل تلك الاشكالية أو السماح لهم بالتعاقد مع عمالة يومية .

من جانبه رد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي مطالب تعيين العمالة ، بأن هناك كتاب دوري صادر من رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية يمنع التعاقدات الدائمة والمؤقتة .

وعقبت ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، أن الاستعانة بالعمالة اليومية لايحتاج موافقة من الوزارة فهو من ضمن الاختصاصات الأساسية لمجلس ادارة مركز الشباب وفقا للميزانية المتاحة ، وشددت علي أنه ليس هناك تعيين حاليا ، والحكومة ليست مسئولة عنهم فهم يحصلون علي أجر مقابل عمل .

من جانبها طرحت النائبة رحاب الغول مشكلة توقف العمل في مركزي شباب قنا ونجع حمادي والذي بدأ اسناد الأعمال فيه في 2018 ، وعقب الدكتور اشوف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، انه سيتم الانتهاء من جميع الاعمال في مركز شباب قنا ، وسيتم افتتاحه في 30 يونيو المقبل .

وأكد البجرمي ، حرص الوزارة علي تذليل كافة العقبات التي تواجه مراكز الشباب ، وذلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان ، لافتا أن مجلس الوزارء اعتمد موازنة للانتهاء اولا من مركز شباب قنا ، ليتم بعدها مباشرة بدء الاعمال في مركز شباب نجع حمادي . كما طرح عدد من رؤساء مراكز الشباب مشكلة تعنت اجهزة الحكم المحلي معهم والمطالبة بحق انتفاع مقابل الارض مبالغ فيه ، وبدوره انتقاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب تلك المطالبات ، مؤكدا ان القانون نص علي اعفاء مراكز الشباب من تلك الرسوم .

وقال رئيس لجنة الشباب ، بعض التنفيذين مصرين علي مخالفة القانون ويطالبون بحق الانتفاع رغم الاعفاءات التي نص عليها القانون متابعا : " نحن حريصون علي تطبيق القانون ومصرون علي تنفيذه ".

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة