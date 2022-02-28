النائب مجدي الوليلي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداخل الاختصاصات بين الوزارات:«تعطل سير العمل»

/682224/النائب-مجدي-الوليلي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تداخل-الاختصاصات-بين-الوزاراتتعطل-سير-العمل

تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن غياب التنسيق وتداخل الاختصاصات بين بعض الوزارات، مما يؤثر على سير العمل.

دوت الخليج

تداخل الاختصاصات بالوزرات

وقال النائب في طلبه، في الوقت الذي نتطلع فيه جميًعا إلى النهوض والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ونعمل على معالجة سلبيات الماضي وإعادة النظر في الكثير من الموروثات التي تُعيق العمل، إلا أن أحد الملفات الهامة التي تحتاج إلى اهتمام بالغ هو تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات.

وأشار إلى تعتبر قضية التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية أحد معوقات تطوير الأداء، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع في فض التشابك بين الجهات الحكومية، باعتباره مدخلا لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.

وأوضح الوليلي، هناك العديد من القضايا والموضوعات تتسم بتداخل أكثر من جهة ومؤسسة ووزارة وجهاز، هذا أمر معروف وموجود في كل بلدان العالم، لكن ليست تلك هى المشكلة، بل كيفية التنسيق وتحديد دور كل جهة من هذه الجهات وسرعة اتخاذ الإجراء الصحيح وفى الوقت المناسب، بدلًا من ترك القضايا معلقة من دون حسم.

وتابع عضو مجلس النواب، إذا كان لهذا الوضع تأثير سلبى على إنجاز وإتمام المعاملات اليومية، فإن تبعاته "سلبية" عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات يدخل فى تنفيذها أكثر من وزارة، وفى ظل غياب التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية، يكون مآل تلك الخطط والمشروعات أدراج وأرفف الوزارات، وتتفرق المسئولية بين الوزارات والهيئات التابعة لها.

ودعا النائب مجدي الوليلي إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة المزمنة، حتى لا نهدر الوقت والجهد بسبب غياب التنسيق والحسم والوضوح في مسألة الصلاحية والولاية