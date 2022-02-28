أحمد ناجي: لا أُحب أن يُقحم إسمى فى ترشيحات العمل فى نادى الزمالك 

/682220/أحمد-ناجي-لا-أحب-أن-يقحم-إسمى-فى-ترشيحات-العمل-فى-نادى-الزمالك

علق أحمد ناجي نجم الأهلي السابق، ومدرب حراس مرمي نادي سموحة، عن ترشح اسمة لتولي منصب مدرب حراس المرمي بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد ناجي مدرب حراس المرمي عبر حسابة الشخصي"فيس بوك:" رغم مكان ومكانة نادى الزمالك أحد قُطبى الكُره المصريه وهو غنى بأبناؤه انا لا أُحب ان يُقحم إسمى فى ترشيحات العمل فى نادى الزمالك مع الأُمنيات بالتوفيق لنادى الزمالك وأبناؤه بالقيام برفعة ناديهم وهم قادرين على ذلك كل التوفيق”.

تصريحات مرتضي منصور

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث اليوم: "أنا قولت مافيش قرار هيتاخد قبل ماتش الوداد، بعد ما خلص ناخد بقى القرارات".

وأضاف: " أنا اتسحملت استفزازات كتير من كارتيرون، ومستحملين كتير، وانا متضايق وزعلان زي جماهير الزمالك بالظبط".

واردف: " حسين لبيب راح أتكلم مع الدولة المصرية أني همشي كارتيرون لو رجعت، ولما جم سألوني قولتلهم لا أنا مش ههد النادي، أنا وصلت الجماهير دلوقتي أنها تطالب بإقالة كارتيرون".

وأختتم قائلاً: "لو الفلوس أتأخرت يوم يبعتلنا إنذار، ويقول فين فلوسي، أحنا استحملنا كتير، اللي هرب كارتيرون هو اللي بيسلطو على الزمالك دلوقتي".

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.