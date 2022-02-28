/682207/وكيل-زراعة-الغربية-يدشن-برنامج-تدريبي-للتعرف-على-اساليب-الزراعة-الحديثة

تابع الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم فاعليات الدورة رقم 29 لمطبقي المبيدات بمقر ديوان عام المديرية لتوعية الجيل الجديد على الاستخدام الامثل للمبيدات من خلال الدورات التدريبية لعدد 28 من الشباب، وذلك فى إطار خطة المديرية لتطوير المهارات لدى العاملين بقطاع الزراعة، والعمل وفق خطة الجمهورية لاستحداث أساليب جديدة للزراعة، وزيادة كفاءة الانتاج والحاصلات الزراعية فى مصر.

وأعرب "أبو شادي" في تصريحاته، أن الدورة تهدف إلي تدريب الشباب على الإستخدام الأمثل للمبيدات وكيفية التعرف على الآفات وطرق المكافحة، الدورة حاضرَ فيها الدكتور حسن النعناعي مسئول المبيدات بالغربية والدكتور محمود يوسف والدكتورة هبة محمد فريد وفي نهاية الدورة يتم إجراء اختبار للمدربين و منحهم شهادة اجتاز دورة مطبقي المبيدات.

ضبط 5 ألاف عبوة أدوية قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

وفى سياق أخر، تمكنت مديريه التموين بالغربيه من ضبط 5 آلاف عبوه ادويه بشريه خاصه بالكورونا والمضاد الحيوى مجهوله المصدر جاء ذلك ايماء إلى تعليمات هيئه الرقابه الاداريه بتشديد الرقابه على الأسواق العامه وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين وجمال هنيدى مديرة الاداره وياسر مراد مدير الرقابه ومحمد الشيخ حيث تم ضبط 5000 عبوة ادويه بشريه خاصه بالكورونا والمضاد الحيوى مجهوله المصدرة داخل مخزن ادويه بيطريه غير مرخص وتحرر محضر بالواقعه اليوم.

حوادث الغربية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 20 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية،وأكد " رحمى"، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.