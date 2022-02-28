/682206/ولاء-التمامي-نثق-في-القيادة-السياسية-بشأن-التعامل-مع الحرب-الروسية-الأوكرانية

اكدت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب ان ما يحدث بين روسيا واكرانيا سوف يؤثر على العالم باعتبار ذلك ترجمة حقيقية لصراع الدول الكبرى على ارض أوكرانيا.

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واضافت النائبة ولاء التمامي أن الدولة المصرية ليست ببعيدة عن ذلك التاثير، ولكن ثقتنا فى قيادتنا السياسية فى تعاملها مع ذلك الموقف كبيرة وان القيادة مدركة تماما ان مصر اوجدت لنفسها بدائل كثيرة حيث كانت مصر تعتمد على القمح الروسي والاكرانى الا ان الاحتياطى المصرى كافى وكذلك اصبح هناك انتاج محلى والكثير من الاسواق البديلة، بالاضافة إلى قطاع السياحة يعتمد على بدائل أخرى.

ولاء التمامي: نثق في القيادة السياسية بشأن التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية

واختتمت النائبة ولاء التمامي أن شعورنا واحساسنا ان مصر اصبحت دولة قوية تحت قيادتنا الحكيمة التى تعمل على تجنب مصر اى خطر يؤثر على شعبها يجعلنا مطمئنين كذلك فاننا نثق فى قيادتنا فى تعاملها السياسي فى تلك المواقف.

موافقة اوكرانيا على ارسال وفد تفاوضي لبيلاروسيا

ال السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية الاسبق، انه لم يتوقع تطور المشهد بين روسيا واوكرانيا بهذا الشكل، والموقف خطير ويعيد الى زمن مر به العالم من سنين، وفكرة الحرب بالصواريخ والدبابات كانت انتهت ولم اتوقع رجوعها مرة اخرى ،ولكننا امام تطورات ومتغيرات سريعة ، وفى النهاية سيحدث التفاوض، ولاشك ان بيلاروسيا هى افضل مكان للتفاوض ، ويجب على احد الطرفين التنازل وان كنت اتوقع اوكرانيا ، خاصة ان روسيا فى موقف اقوى.

كما اشار العرابي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير " على صدى البلد ، ان التكلفة الاقتصادية ستكون على الجميع سواء من فرض العقوبات او من فُرضت عليه و ربما الجميع ، وروسيا استغلت الفرصة لفرض سيطرتها على المشهد الدولى واثبات قوتها ، والقى اللوم هنا على الولايات المتحدة الامريكية ، لانها سببا فى هذا المشهد .