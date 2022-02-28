الرئيس السيسي للمسؤولين: "بلادنا في رقابتنا وأنزلوا شوفها عاملة إزاي"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مزاعم الدول التي تدعي عدم حصول المواطنين على حقوقهم في مصر.

وقال الرئيس خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: "الدول اللى بتقول مبتدوش حقوق للناس، حقوق ايه؟ أنا مش لاقى أكل.. مش لاقى أشغل.. مش عارف أسكن روحوا المرج والمطرية والخصوص، لما بمنشى في الشوارع الاقى إيه؟، هي دي بلادنا اللى في رقابتنا يا كل المسؤولين والإعلام والصحة والتعليم والجامع والكنيسة أنزلوا شوفوا البلد عاملة إزاى؟.

وأضاف الرئيس "علشان افتح شارع بشيل بالألف بيت وعمارة علشان الناس تمشى فى حتت ما مبيتمشيش فيها.. انت جاى تعمل إيه؟.. ايه حكايتك النهاردة .. لا والله انا بقولكوا علشان البلد دي بلدنا".