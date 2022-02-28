الخشت يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لبحث تعزيز التعاون المشترك

د. الخشت: المباحثات استهدفت متابعة العمل بالمراكز التى تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية

د. الخشت: مناقشة إنشاء مركز للتطوير المهنى بالجامعة لإعداد الطلاب للوظائف التى تحتاج إليها أسواق العمل والربط بين الجامعة والقطاع الخاص والتدريب على مهارات القيادة

د. الخشت: تنظيم نموذج محاكاة للطلاب لمؤتمر الدول الأطراف حول تغير المناخ

السيدة ليزلي ريد تشيد بدور جامعة القاهرة في التفكير العقلاني النقدي وتعزيز مهارات الطلاب وطرق إعدادهم وتدريبهم للمستقبل

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام الجامعة المهندس أحمد ترك.

واستعرض اللقاء، عدة موضوعات أبرزها متابعة العمل بالمراكز التي تتم بالتعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتشمل مركز التميز العلمي بكلية الزراعة وسُبل تطويره وإعطاء دفعة للعمل به بما يساهم في تطوير قطاع البحوث الزراعية، وذلك إلى جانب مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي.

وبحث اللقاء، إنشاء مركز للتطوير المهني بالجامعة بهدف تزويد الطلاب بالمهارات المهنية وخدمات التوجيه والإرشاد المهني، واعدادهم لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، والربط بين الجامعات والقطاع الخاص، والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدى وريادة الأعمال، بما يعزز جهود الجامعة ومساهمتها في المبادرات الرئاسية لتعزيز المهارات وربط الجامعات بسوق العمل.

كما تناول اللقاء، مناقشة التعاون في تنظيم نموذج محاكاة لطلاب جامعة القاهرة على "مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ"، وذلك في إطار استضافة مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر COP 27 حول تغير المناخ نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المراكز التي تم إنشاؤها بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف إلى التميز في تقديم خدماتها. وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أطلقت دعوة لعلمائها لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، لافتًا إلى أن الجامعة استحدثت لأول مرة مقرر التفكير النقدي منذ 4 سنوات بهدف تغيير طرق التفكير لدى الطلاب وتدريبهم على التفكير العقلاني النقدي.

ومن جانبها، قالت السيدة ليزلي ريد، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع الدولة المصرية فى المجالات التعليمية والبحثية والصحية ودعم الجامعات والمراكز البحثية والعلمية والخدمية، والمشروعات البحثية المشتركة، وتقديم التدريب المطلوب في مجال تعزيز المهارات للطلاب، والتطوير والتوجه المهني فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والعلمية، معبرة عن إشادتها وتقديرها لدور جامعة القاهرة في مجال البحث العلمي ونشر التفكير العقلاني النقدي وتعزيز مهارات الطلاب وطرق إعدادهم وتدريبهم للمستقبل.