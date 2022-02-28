وزيرة البيئة تتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة...

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة نيروبى بكينيا للمشاركة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد تحت عنوان " تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030" و بحضور ممثلين عن 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة والشركات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للاتفاق على سياسات لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يناقش مدى تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على الدور المحوري الذي تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة مشددة على ان الطبيعة هي العنصر الأساسي لتحقيق طموحات خطة 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لإنهاء الفقر والصراع، وبناء مجتمعات عادلة وشاملة، وضمان الحماية الدائمة للكوكب وموارده الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية موضوعات الطبيعة والتى ساهمت مصر فيها من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر واعدادها لمسودة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠ والتى سلمت رئاستها للصين فى اكتوبر الماضى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم أيضا عدد من الموضوعات المزمع مناقشتها فى الاجتماعات الوزارية ومنها ادارة المخلفات والكيماويات ، وموضوعات الاقتصاد الاخضر والتنوع البيولوجى ودور الطبيعة فى تحقيق التنمية المستدامة وكذلك موضوعات تغير المناخ.

وستقوم وزيرة البيئة بتنسيق اعمال الجلسة الوزارية الخاصة بدور البعد البيئى فى تحقيق التنمية المستدامة ، كما ستقوم على هامش اجتماعات الدورة بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائى والتحضير لمؤتمر الاطراف المتعاقدة لاتفاق المناخ cop 27 والمزمع عقده فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جديرا بالذكر ان الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عقد الشق الأول منها عبر الانترنت في الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2021 وسيعقد الشق الثانى للدورة المستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالحضور في نيروبي من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2022.