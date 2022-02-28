عاجل- الرئيس السيسى: أنا مواطن زى كل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الإثنين، قائلاً: "الناس خرجت فى 2011 لأن الرضا المجتمعى مش موجود، الناس مش راضية بس مش عارفه هى مش راضية ليه"، لافتًا إلى حرصه على "الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب اللى كانت هتوصله فى 2011"

وأردف: "أنا مواطن زى كل المواطنين، وكنت بشوف وأقول ليه إحنا كده؟ ليه المستشفى عندنا بالمستوى دا؟

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.