السيسى للمتحدثين عن حقوق الإنسان: «روحوا المرج شوفوا الناس عايشة ازاى»

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية اليوم الإثنين: "بقول للدول اللى بتتكلم عن حقوق الإنسان.. حقوق إيه؟ أنا مش لاقى آكل، روحوا المرج والخصوص، خشوا وشفوا لما بمشى فى الشوارع بشوف إيه".

وأردف: "يا اللى فى الصحة والتعليم وفى الجامع والكنيسة أنزلوا وشوفوا البلد بعين حقيقة.. انزلوا المرج والمطرية شوفوا الناس عايشة إزاى وعلشان أفتح شارع بشيل ألف عمارة.. بقول كده علشان البلد دى بتاعتنا كلنا".

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.