/682198/استقرار-حالة-الطقس-وانتعاشة-تداول-السفن-بدمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الاثنين، أجواء مستقرة على مستوى الطقس، تزامنا مع انتعاشة في حركة تداول السفن بالميناء.

دوت الخليج

وسجلت أسعار الأسماك في أسواق دمياط استقرارا نسبيًا، صباح اليوم الإثنين، في الوقت الذي شهد فيه سوق القنطرة إقبال العشرات من الأهالي على شراء الأصناف المختلفة البحرية والنيلية، وأبرزها البوري والسردين والجمبري. وسجل سعر كيلو البلطي "كبير" ٢٥ جنيهًا والبربوني ٦٠ جنيهًا، والكابوريا ٥٠ جنيهًا، والجمبري ١٥٠ جنيهًا "كبير"، و100 جنيه للحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير.

ويتراوح سعر كيلو البوري بين 50 و80 جنيهًا بحسب الحجم، وسجل سعر "القاروص" 90 جنيهًا، واستقر "الجران" عند 65 جنيهًا "كبير" و40 جنيهًا "متوسط"، والدنيس يتراوح بين 60 وحتى 120 جنيها للكيلو، والهليلي 70 جنيهًا، والبطارخ 350 جنيهًا.

هيئة ميناء دمياط

وقبل ساعات، شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة منها السفينة (ORIENTAL DAPHNE)، والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 137 مترا وعرض 22 مترا، والمقرر لها تفريغ شحنة من كلوريد الايثيلين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة23961 طنا تشمل 540 طن يوريا و5320 طن فوسفات و9537 طن أسمنت كلينكر و8024 طن رمل و540 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67232 طنا تشمل 11000 طن قمح، و10711 طن حديد و2200 طن كلوريد ايثيلين و7500 طن خردة و1684 طن خشب زان، و34137 طن ذرة.

إجمالى حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 651 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وفلفل وبطاطا وورق عنب وبطاطس وطماطم وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (قطن وبصل و شمر ونعناع وريحان وفول وفول سودانى وبردقوش وبرسيم وثوم وكركدية وليمون) وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وفراولة) يتم تصديرها إلى الامارات والسعودية والأردن وكرواتيا وإنجلترا والصين وهونج كونج وسريلانكا واندونيسيا وهولندا وبنجلاديش وسنغافورة واسبانيا وسلوفينيا والمانيا وأمريكا واسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118243 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115022 طنا.

كما غادر ٣ قطارات بحمولة إجمالية 4008 أطنان قمح إلى صوامع شبرا و طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6229 شاحنة.