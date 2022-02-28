/682195/وزارة-الرياضة-تزف-بشري-سارة-لأهالي-قنا-حول-موعد-افتتاح-مركز-شباب-المحافظة- وتكشف-موقف-العمالة-المؤقتة

أثار عد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب بمحافظة قنا، خلال لقاءهم بلجنة الشباب والرياضة، عدد من المشكلات التي تواجهم، والمتعلقة بوجود عجز صارخ في العمالة، ومطالبة المحليات لهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل حق الانتفاع .

دوت الخليج

وفد رياضة النواب بقنا

جاء ذلك علي خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لعدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية بمحافظة قنا .

وأكد عدد من رؤساء مجالس ادارة مراكز الشباب ، انهم يقومون بانفسهم بتنظيف مركز الشباب لعدم وجود عمالة ، مطالبين وزارة الشباب بتعيين عمالة مؤقتة لحل تلك الاشكالية أو السماح لهم بالتعاقد مع عمالة يومية .

من جانبه رد الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب علي مطالب تعيين العمالة ، بأن هناك كتاب دوري صادر من رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية يمنع التعاقدات الدائمة والمؤقتة . وعقبت ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، أن الاستعانة بالعمالة اليومية لايحتاج موافقة من الوزارة فهو من ضمن الاختصاصات الأساسية لمجلس ادارة مركز الشباب وفقا للميزانية المتاحة ، وشددت علي أنه ليس هناك تعيين حاليا ، والحكومة ليست مسئولة عنهم فهم يحصلون علي أجر مقابل عمل .

من جانبها طرحت النائبة رحاب الغول مشكلة توقف العمل في مركزي شباب قنا ونجع حمادي والذي بدأ اسناد الأعمال فيه في 2018 ، وعقب الدكتور اشوف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، انه سيتم الانتهاء من جميع الاعمال في مركز شباب قنا ، وسيتم افتتاحه في 30 يونيو المقبل .

وأكد البجرمي ، حرص الوزارة علي تذليل كافة العقبات التي تواجه مراكز الشباب ، وذلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان ، لافتا أن مجلس الوزارء اعتمد موازنة للانتهاء اولا من مركز شباب قنا ، ليتم بعدها مباشرة بدء الاعمال في مركز شباب نجع حمادي . كما طرح عدد من رؤساء مراكز الشباب مشكلة تعنت اجهزة الحكم المحلي معهم والمطالبة بحق انتفاع مقابل الارض مبالغ فيه ، وبدوره انتقاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب تلك المطالبات ، مؤكدا ان القانون نص علي اعفاء مراكز الشباب من تلك الرسوم .

وقال رئيس لجنة الشباب ، بعض التنفيذين مصرين علي مخالفة القانون ويطالبون بحق الانتفاع رغم الاعفاءات التي نص عليها القانون متابعا : " نحن حريصون علي تطبيق القانون ومصرون علي تنفيذه ".

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة