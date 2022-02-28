/682188/صندوق-النقد-العربي-ينظم-دورة-عن-بعد-حول-إحصاءات-ميزان-المدفوعات

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إحصاءات ميزان المدفوعات"، للمسؤولين في البنوك المركزية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دوت الخليج

هذه الدورة التدريبية، ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 فبراير - 3 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

صندوق النقد العربي ينظم دورة عن بعد حول إحصاءات ميزان المدفوعات

و تعتبر حالة ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما مرآة لحالة الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة، فالعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات يمثل أحد المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، بالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة.

يأتي اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات وفق المعايير العالمية المعتمدة ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى.

كما تستعرض الدورة كيفية إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، كذلك تقدم شرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات.

ويأتي الإهتمام بموضوع "إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات" منسجماً مع السعي في صندوق النقد العربي للمساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية، ذلك من خلال دعم برامج إصلاح هادفة إلى معالجة الخلل المؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات.

لذلك تظهر الحاجة إلى ضرورة تزويد المسؤولين عن إدارة الاقتصاد الوطني بإحصاءات دقيقه وشاملة في مواعيد محددة عن أوضاع موازين مدفوعاتها وفقاً لأحدث طرق العرض وأساليب التبويب المتبعة دولياً.