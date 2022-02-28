مدبولي: مشروع تنمية الأسرة استكمالا لجهود الدولة فى التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير الدولة المصرية، والتوجه إلى الجمهورية الجديدة، في إطار حزمة من المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر، موضحا أن حجم التنمية في السبع سنوات نمو غير مسبوق على الإطلاق، وخطوة من ألف خطوة نحو تنمية هذا الوطن العزيز.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الدولة والحكومة حين وضعوا رؤية مصر 2030 كان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محورا رئيسيا فيها.. والهدف ليس الحد أو تنظيم الزيادة السكانية.. ولكن الارتقاء بجودة الحياة والعنصر البشرى الذي يمثل قوام الدولة.

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.