حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 57 قافلة مجانية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 57 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس 10 مارس 2022، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أن هذه القوافل تبدأ من اليوم وتستمر حتى الغد بمناطق سيدى شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، ومنشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، ومركز طبى السبعين فدان بحى المقطم، محافظة القاهرة، ودير الجنوس، مركز مغاغة محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومى 1 و2 مارس بمناطق القبايات، حى أطفيح، محافظة الجيزة، والغريب، مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط، وساحل دجوى، مركز بنها، محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت عبدالغفار إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق أبوسمبل السياحى بمحافظة أسوان، والبحر قمولا مركز نقادة محافظة قنا، وكفر بنى غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، والحيية مركز الفشن محافظة بنى سويف، وأم رزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى الحسوة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والسجاعية، مركز المحلة ثان، محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات، بحى المقطم، محافظة القاهرة، وبغداد مركز التحرير محافظة البحيرة، والكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج، يومى 2 و3 مارس المقبل.

ونوه عبدالغفار إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية يومى 3 و4 مارس فى منطقة الخطارة القديمة مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق وادى فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والايشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وكفر الشناوى مركز فارسكور، محافظة دمياط، وكرداسة بحى كرداسة محافظة الجيزة، يومى 4 و5 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 5 و6 من شهر مارس فى مناطق المطمر مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، والسيقا مركز طوخ محافظة القليوبية، والمساوية مركز استا محافظة الأقصر، ومعجون مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وجرقس مركز سنورس محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوه، محافظة كفر الشيخ، وآبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق أبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وزخيرة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والتوفيقية مركز كوم أمبو محافظة أسوان، فى يومى 6 و7 مارس، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق كفر حافظ مركز أبوحماد محافظة الشرقية، ومركز شباب أبوخروع مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، وكفر الشيخ هلال مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ومركز طبى صقر قريش بحى البساتين محافظة القاهرة، وتندة مركز ملوى محافظة المنيا، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك فى يومى 7 و8 من شهر مارس المقبل.

وذكرت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 8 و9 مارس بمناطق القبايات بحى أطفيح محافظة الجيزة، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، والبصرة مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والتناغة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط.

واختتمت أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومى 9 و10 مارس بمناطق النزل مركز إدفو شرق، محافظة أسوان، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدنا هود مركز حمام محافظة مطروح، والقصر مركز نجع حمادى محافظة قنا، ومركز شباب جنيقة بحى الجناين محافظة السويس، ومرسى حميرة – حدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وكوم أبوراضى مركز الواسطى محافظة بنى سويف، ووادى الجوفة – وادى سهب مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والمرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، وميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، والسلطان حسن مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وبيت علام مركز جرجا محافظة سوهاج، والنييرة مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة.