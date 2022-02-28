عاجل- هالة السعيد: مشروع تنمية الأسرة يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ تم عقد عدد من الاجتماعات لبحث تنفيذه ووضع محاوره.





وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها فى فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن الدولة هدفها فى الأساس الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، ويقتضى نجاح هذا المشروع تعاون كل شركاء التنمية، وكذلك تعاون الأسرة.

وأوضحت السعيد أن المشروع يستهدف السيدات من سن 18 إلى 45 عامًا، والشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات المقبلين على الزواج من الجنسين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحديدًا فى محافظات حياة كريمة.

وبينت هالة السعيد أن هدف الدولة أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بخدمات صحية لائقة، وسكن جيد، وتعليم جيد، وهنا دول نجحت فى خفض معدلات الإنجاب إلا أنها لم تصل إلى العدد المطلوب.

وأكدت أن هناك تحسنا فى جودة حياة المواطن، إذ انخفضت نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة، فيما ارتفعت معدلات الانتقال من الإعدادية إلى الأعلى، وهو ما يعنى تحسين مستوى التعليم.

وأشارت أن ضبط معدلات النمو السكانى، ضرورة ملحة للشعور بثمار التنمية، والجهود التى تبذلها الحكومة فى كل القطاعات، مشيرة إلى أنه تم إنفاق 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطن منذ 2014.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.