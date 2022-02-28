/682182/رئيس-الوزراء-دخلنا-مرحة-الفقر-المائي-بعد-تراجع-نصيب-الفرد-فى-المياه

قال الدكتور مصطفي مدبولي، أن ما يتم تنفيذه على ارض الواقع فى مصر “ اعجاز” بشهادة العالم بجميع المقاييس، موضحا تضاعف الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الزيادة السكانية تجعل من الصعب مواكبة الدولة لهذه التحديات، موضحا ان الزياة الكبيرة للسكان يقابلها احتياجات فى كل المجالات التعليم والصحة والسكان، مما يمثل تحديا للدولة المصرية.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي ، أن الدولة المصرية دخلت مرحلة الفقر المائي، خاصة بعد تراجع نصيب الفرد من المياه، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من كل قطرة مياه، مطالبا بضرورة ترشيد استهلاك المواطنين من استخدامات المياه.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أن اطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، يأتي استكمالا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري فى الجمهورية الجديدة، من خلال حزمة من المشروعات التمنوية التي أطلقتها الدولة على مدار سبع سنوات، موضحا انه خطوة من ألف خطوة نحو تنمية الوطن.

وأوضح مدبولي، أنه عند وضع رؤية مصر 2030، كان مشروع تنمية الأسرة المصرية، أحد مكونات البرنامج، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة الحياة والعنصر البشري، وليسي فقط حل المشكلة السكانية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية. ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات.

فيما يأتي المحور الثاني، وهو التدخل الخدمي، والذي يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي، أما المحور الثالث وهو التدخل التشريعي، فيأتي فيه تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وتقوم الدولة بتنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.