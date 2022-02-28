/682181/رئيس-الشيوخ يتوجه-إلي-المغرب-في-زيارة-رسمية

يتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، على رأس وفد برلماني رفيع المستوي إلي العاصمة المغربية الرباط في زيارة رسمية تستغرق أسبوعاً.

دوت الخليج

وذلك لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي، وكذلك منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والمقرر عقدهما بمقر مجلس المستشارين

رئيس الشيوخ يتوجه إلي المغرب في زيارة رسمية

ومن المقرر أن يلتقي المستشار عبدالرازق، بكل من النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين و راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي وكذلك عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلسين لبحث تدعيم سبل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

كما سيلتقي رئيس مجلس الشيوخ بعزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية.

الشيوخ يوافق مبدئيا علي قانون التأمين الموحد

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة أمس الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون قانون التأمين الموحد.

تستهدف تعديلات مشروع القانون، معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.