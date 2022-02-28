/682180/حازم-إيهاب-يطلب-الدعاء-لمولوده-الأول-بعد-خضوعه-لعملية-دقيقة-بالقلب

رُزق الفنان الشاب حازم إيهاب بمولوده الأول من زوجته منة داغر يوم 18 من شهر فبراير الجاري، وأطلق عليه اسم يونس لكنه خرج إلى الدنيا بعيب خلقي في القلب تتطلب إجرائه عملية دقيقة بالقلب.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية للمولود الأول للفنان الشاب حازم إيهاب.

تطورات الحالة الصحية لنجل حازم إيهاب

وطالب إيهاب جمهوره بالدعاء له من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "الحمدلله ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب، يوم ٢٠٢٢/٢/١٨.. يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

وأضاف كاشفًا حالته الصحية:" هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى.. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة، ومتأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

حازم إيهاب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

على الصعيد الآخر، هنأ الفنان،حازم إيهاب،زوجته بمناسبة عيد ميلادها،ونشر صورة جمعتهما من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حازم إيها لزوجته من خلال صورتهما: "كل سنة وانتي اجمل ما في الحياة.. ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك ابدا، بحبك".

حازم إيهاب يحتفل بزفافه

وكان احتفل الفنان حازم إيهاب بزفافه على منة داغر بأحد الفنادق بالقاهرة، في 25 ديسمبر 2020.

حازم إيهاب يتألق في حكاية «تقلها دهب»

من جانبه، تألق حازم إيهاب مؤخرًا في حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا» آخر حكايات الموسم الثالث والتي تناولت قصة البطلات الأولمبيات هداية ملاك وسمر حمزة وفريال أشرف.

وحكاية «تقلها دهب» من بطولة سارة عبد الرحمن وهند عبد الحليم وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا وحازم إيهاب وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

آخر أعمال حازم إيهاب الفنية

وجدير بالذكر أن آخر أعمال حازم إيهاب مسلسل «إلا أنا»، الجزء الثاني، بطولة سهر الصايغ، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، هاجر أحمد، نرمين الفقي، ميرفت أمين، تأليف يسري الفخراني، إخراج أحمد يسري.