/682172/تاريخ-مواجهات-ريال-مدريد-وبرشلونة-قبل-المباراة-المرتقبة

يستعد فريق ريال مدريد لمباراته أمام غريمة التقليدي برشلونة، والتي من المقرر إقامتها يوم 20/3، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي الفريقين فى 175 مباراة في الدوري الإسباني، حيث حقق برشلونة الفوز في 70 لقاء ، بينما نجح الملكي الفوز فى72 مباراة.

فيما تواد الفريقين فى 33 مرة في كأس ملك إسبانيا، اساطاع من خلالهم ريال مدريد الفوز في 12 مباراة، وفوز النادي الكاتلوني في 14 مناسبة، فيما حضر التعادل في 7 لقاءات.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 57 نقطة، من أصل 25 مباراة، حقق خلالها 16 فوز، و 6 تعادلات، وخسارتين، فيما سجل من خلالها 51 هدف، وتلقت شباكة 20 هدف.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 42 نقطة، من أصل 24 مباراة، حقق خلالها 11 فوز، و 9 تعادلات، و 4 خسائر، فيما سجل من خلالها 42 هدف، وتلقت شباكة 28 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

باريس يخطف الفوز من الريال

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.