الرئيس السيسي يصل مقر إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. وتهتم الدولة المصرية باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، بداية من رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات.

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