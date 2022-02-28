مدبولى: إنفاق 6.2 تريليون جنيه في مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أنفقت 6.2 تريليون جنيه على مدار 7 سنوات، بهدف تعويض ما مرت به مصر من ظروف في فترات صعبة وعلى مدار عقود.

أضاف "مدبولي"، اليوم الإثنين، خلال حضوره فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدف الدولة الرئيسي هو الارتقاء بجودة الحياة، والعنصر البشري، مؤكدًا أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هو أحد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تابع رئيس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة، يستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري.