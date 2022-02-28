/682173/الجمهور-يهاجم-هدى-المفتي-بسبب-تراك-البخت-لـ-ويجز-فما-العلاقة

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجوم على الفنانة المصرية هدى المفتي، وذلك بعد أن طرح مطرب الراب ويجز مباشرًة تراك جديد بعنوان «البخت».

دوت الخليج يوضح علاقة الفنانة هدى المفتي بمطرب الراب ويجز في ضوء طرحه لتراك «البخت».

تعاطف الجمهور مع ويجز

تعد «البخت» لـ ويجز جديدة من نوعها، حيث أنه للمرة الأولى يطرح فيها مطرب الراب تراك حزين يشكو خلاله من ترك حبيبته له، ومنذ أن طرحها بدأ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطف معه ووجه أصابع الاتهام للفنانة هدى المفتي بأنها هي حبيبته التي خذلته.

وجاءت تلك التخمينات بعد أن تعاون الثنائي سويًا في مسلسل «بيبمو»، وظهرت هدى من كواليس إحدى حفلات ويجز وهي تغني معه.

أسباب دفعت الجمهور لتوجيه أصابع اتهام خزلان ويجز لهدى المفتي

ومن أكثر العلامات التي أكدت للجمهور ارتباطهما، وضعهما لذات الايموجي ببايو الحساب الرسمي في «انستجرام» وهي حمامة بيضاء.

فغرد واحد من الجمهور عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏انا و الرجالة رايحين ناخد حق ويجز من هدى المفتي.

الجمهور يتوعد لهدى المفتي

واستنكر الأخير قائلًا: ‏"معقوله هدي المفتي عملت كل ده يا ويجز؟؟؟؟"

وكتب الآخر: "‏هدى المفتي عاملة ستوري ع انستجرام بتتصور ف المراية ع البخت بتاعت ويجز، حستها لسه ماسحة عنيها من العياط وبتبص للمراية وويجز بيقول "ومقدرش أسيبك موجوع" كأنها بتبصله، تحريات الكلب بتاعتي بتقولي إن كان ف بينهم كلاش وشكلها هتصالحه. ربنا يهنيهم".

وعلق الأخير: "‏هو لو هدى المفتي بجد اللي عملت ف ويجز كدا يبقي حرام عليها".

هدى المفتي تشارك فيديو لها على أنغام البخت

ومن ثم نشرت الفنانة هدى المفتي، مقطع فيديو لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية "البخت" لنجم الراب ويجز

يشار إلى أن ويجز طرح تراك "البخت" مساء أول أمس السبت عبر قناته على "يوتيوب"، وتصدر به قائمة التريند في مصر محققا نحو 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط.

هدى المفتي وويجز يتألقان بمسلسل بيمبو

جدير بالذكر أن الفنانة هدى المفتي ومطرب الراب ويجز تعاونا في مسلسل «بيمبو»، وه من المسلسلات القصيرة ذات 8 حلقات، وهو من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداث في إطار اجتماعي، حول بيمبو الذي يتورط في بيع المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة واختفاء أخرى.