/682105/اليوم--تعليم-الشيوخ-تناقش-طلب-النائب-محب-الرافعي-بشأن-إصدار-رخصة-مزاولة-المهنة-للمعلم

دوت الخليج

وكان قد تحدث الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، لـ موقع دوت الخليج، عن مقترحه الخاص بعمل رخصة مزاولة المهنة للمعلم، مؤكدًا على أنه مثلما يحدث فى الإعلاميين والأطباء والصيادلة وغيرها من كافة القطاعات لا يمارس أحد مهنته إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، وهو أمر معروف فى كل دولة العالم وخاصة على مستوى مهنة المعلم.

إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم

وأكد على أن الاقتراح ينص على أن يكون كل معلم فى مصر قبل أن يزاول المهنة يكون حاصلا على رخصة مزاولة المهنة مساواة بجميع المهن الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من هذه الرخصة أن نكون أمام تأهيل وتدريب وتطوير للمعلمين فى مصر، بداية من الحصول على مزاولة المهنة مرورا بتجديد هذه الرخصة بعد عدد من السنوات من خلال اختبارات، ومن ثم سيكون المعلم حريص على تأهيل وتدريب وتطوير نفسه من أجل الاستمرار فى مزاولة المهنة.

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الفلسفة تتم فى جميع دول العالم، وأى معلم يزاول مهنة التدريس يتم مطالبته برخصة مزاولة المهنة، وبالتالى لا إشكالية فى تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن مناقشات اللجنة للإقتراح ستكون بحضور الجهات المعنية وخاصة نقابة المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلمين، وممثلى الوزارة، خاصة أن هذه الأطراف ستكون أساسية حين إقرار هذه الرخصة، مشيرا إلى أنه لاقى ترحيب واسع من الجهات المعنية بشأن هذه الرخصة وأهميته خاصة على مستوى دعم المنظومة التعليمية وتأهيل وتدريب المعلمين.