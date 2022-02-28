إيسترن كومباني ضيفاً على سيراميكا فى الدوري الممتاز

/682167/إيسترن-كومباني-ضيفا-على-سيراميكا-فى-الدوري-الممتاز

يدخل فريق إيسترن كومباني مباراته اليوم الإثنين، ضد فريق سيراميكا، علي ملعب بتروسبورت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يخوض إيسترن كومباني ضد فريق سيراميكا كليوباترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات on time sport

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ سيراميكا بالتهديد في أول المباراة ، في محاولة خطرة مرت بسلام على شباك غزل المحلة، ليعود اللقاء بالضغط والتكتل في وسط الملعب.

بهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط، ليستمر الفرقيقان في نفس مركزيهما ليفشلا في التقدم نحو المربع الذهبي بعد النتيجة التي أفادت الفرق الأخرى في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.