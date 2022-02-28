/682165/موعد-مباراة-الاتحاد-السكندري--ضد-طلائع-الجيش-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته اليوم الإثنين ضد نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

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يخوض إيسترن كومباني ضد فريق سيراميكا كليوباترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً عبر قنوات on time sport

انتهت أحداث مباراة انبي والاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون رد، لصالح انبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل جون إوكوبي مهاجم انبي، هدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، ليهدي فريقه الثلاث نقاط مبكرة في المواجهه.

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.