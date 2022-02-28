بر أمان.. التضامن تكشف تفاصيل مبادرة دعم صغار الصيادين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت صابرين، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن المرحلة الرابعة من المبادرة انطلقت أول أمس السبت، وأصبح هناك 42 ألف صياد فى البحيرات يستفيدون من هذه المبادرة.
وأوضحت، أن 80 ألف صياد مسجلين بشكل رسمى، تم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات وحدد 42 ألف منهم هم الأولى بالرعاية، تم تسليم المعدات لـ32 ألف صياد وجار التسليم للبقية تباعاً.
وتابعت: "المعدات من أجود أنواع الشبك والبدل كونها مستوردة من الخارج ولا تصنع محلياً".
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