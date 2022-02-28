رياضة النواب تستكمل زيارتها الميدانية لمحافظتي قنا وسوهاج..اليوم

/682104/رياضة--النواب-تستكمل-زيارتها-الميدانية-لمحافظتي-قنا-وسوهاجاليوم

تستكمل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين ، زيارتها الميدانية لمحافظتي قنا وسوهاج، اليوم ، على رأس وفد برلماني من أعضاء اللجنة بمجلس النواب، لتفقد عدد من مراكز الشباب ، في نطاق المحافظتين في زيارة تستغرق يومين .

دوت الخليج

يضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة

في أولي جولاتها بصعيد مصر .. رياضه النواب تتفقد 16 هيئة شبابية بمحافظتي قنا وسوهاج

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة تقوم بزيارة لمحافظتي قنا وسوهاج وتستمر لمدة 4 أيام، ستتفقد خلالها عدد من الهيئات الشبابية ، والاندية الرياضية بالمحافظتين .

واوضح ان اللجنة ستبدأ جولته بتفقد مراكز الشباب بمحافظة قنا، حيث يشهد اليوم الأول زيارة مركز شباب الكلاحين، ومركز شباب الاشراف، ومركز شباب قنا فضلا عن زيارة الصالة المغطاة بمحافظة قنا ، وعقد لقاء مع شباب المحافظة .

وأشار الي أن اللجنة ستستهل ثاني ايام الزيارة في محافظة قنا بزيارة مركز شباب الجبلاوي وابو مناع ومركز شباب نجع حمادي مركز شباب هو ومركز شباب العركي .

واكد أن اللجنة ستتفقد مراكز الشباب بمحافظة سوهاج يومي الثلاثاء والاربعاء المقبل ، وستلتقي محافظ سوهاج كما ستعقد لقاء مع شباب المحافظة فضلا عن زيارة نادي سوهاج الرياضي وبيت شباب سوهاج فضلا عن مركز شباب المدينة " الساحة الشعبية ونادي الرحلات بحي الكوثر ومركز شباب اخميم .

رئيس شباب النواب من قنا : السيسي اعاد الحياة للصعيد وانجازات الدولة الملموسة بها خير دليل

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب فى مختلف المحافظات .

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة بمحافظة قنا لتفقد عدد من مراكز الشباب للوقوف على المطالب التي يحتاجها المواطنين من وزارة الشباب .

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالانجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذى يعكس مدى الجهود الكبيرة والانجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.

ارتفاع درجة الحرارة تثير شكاوي نواب قنا من ملاعب النجيل الصناعي ..وشباب البرلمان توصي : حق الناس علينا حل مشاكلهم

تغقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، مركز شباب الكلاحين ابنود ، بمدينة قفط بمحافظة قنا ، وذلك في اطار زيارتها الاولي لمحافظات الصعيد ، للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي تحقيقها من خلال التعاون مع وزارة الرياضة .

وطرح محمد علي عمدة القرية ، علي وفد لجنة الشباب عدد من المشكلات التي تواجهم ، منها عدم قانونية المساحة المخصصة لمركز الشباب والملاعب المقامة عليها ، لافتا الي ان محافظة قنا ومديرية الشباب ، اقترح تخصيص أرض جديدة مساحتها 1800 متر لاقامة مركز شباب جديدة عليها ، ولكن المشكلة تتمثل في بُعد مسافة تلك الارض عن القرية .

واقترح أهالي القرية، الحصول علي قطعة أرض من أرضتي الاصلاح الزراعي التي تملكها الدولة داخل القرية ، ولكن مسؤولي المحافظة اكدوا صعوبة ذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية .

فيما طالب نواب محافظة قنا منهم النائب حمادة الجبلاوي ، وكيل لجنة الطاقة والنائبة رحاب الغول، والنائبة سحر عثمان، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة تغيير نوعية النجيل الصناعي التي تخصصها مديرية الشباب ، للملاعب الخماسية بمراكز الشباب ، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة والتي تصل الي 50 درجة مئوية في فصل الصيف .

وأشار النواب الي أن النجيلة تتعرض للتآكل السريع بسبب السخونة الشديدة التي تتعرض لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة ، مشددا علي ضرورة الاهتمام بتلك المشكلة باعتبار أن الشباب والصعيد يقع في دائرة اهتمام القيادة السياسية.

من جانبه وجه النائب حسام غالي ، وكيل لجنة الشباب تساءلا لمسؤولي وزارة الشباب ، عن نوعية النجيل الصناعي المستخدمة، وما مدي آلية البحث عن نجيلة بمواصفات افضل وهو الأمر الذي عقب عليه الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة، أن النجيلة المستخدمة من افضل الانواع .

في السياق ذاته علق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي مطالب نواب واهالي قرية الكلاحين ، بان اللجنة ستقدم توصية لوزير الشباب، ووزير التنمية المحلية بضرورة توفيق اوضاع مركز الشباب من خلال توفير مساحة اكبر ، وهي المساحة التي طالب بها الاهالي والتي تصل الي 1800 متر .

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أنه سيتم البحث مع وزارة الشباب مشكلة النجيل الصناعي قائلا :" حق الناس علينا أن نعمل علي حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تواجههم ".

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بمحافظة قنا ، انه سيتم احلال وتجديد 136 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .