متحدث الأوقاف: مسابقة الأئمة والعمال تتم بشفافية ولا مجال للواسطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن الوزارة تحذر من أى شخص يدعى أنه قادر على التوسط لأى شخص سواء من المنتسبين للوزارة أو من خارجها.

وأكد أنه لا مجال لأى واسطة على الإطلاق، والوظائف على أعلى درجة من درجات الشفافية.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدعين وبخاصة المنتسبين للوزارة، وتابع:"أى حد سيثبت أنه نصب أو تلاعب بأى شكل كان سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده فى أسرع وقت".

وأشار إلى أن الوزارة أخذت زمام المبادرة عندما وجدت هذه الأمور يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، مشدداً على أن الاختبارات لا يوجد بها أى وساطة لأحد وتتم وفق معايير محددة.