/682162/مرتضى-منصور-الزمالك-مش-هيلعب-كأس-مصر-الجديد-غير-لما-نكمل-القديم

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول إقامه بطولة كأس مصر الجديد في ظل عدم لعب الكاس القديم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "تخاطيف مع شريف": "الزمالك مش هيلعب كأس مصر الجديد، غير لما نكمل الكأس القديم، أحنا مش جايين نهزر، العدل والمنطق بيقول كدا".

وأكمل: "كلامي موجه للحاج عامر حسين انتو جايين بالتعيين، مع احترامي للقائمة اللي نزلت قصادكم دا مكنش في انتخابات أصلا".

وزاد: " خليني هادي بلاش أقلب على الوش التاني، كأس مصر القديم يجب إقامته أولا قبل أي شئ".

وأختتم قائلاً : "طالبت الوزير بحضور 60 ألف مشجع بمباراة الوداد القادمة وساجرادا، وإن شاء الله هيحضر جماهير الزمالك وهيملو الاستاد".

هشام يكن: تفاوض كارتيرون مع الأهلي السعودي مش غلط

تحدث هشام يكن نجم الزمالك السابق، حول مستوى الفريق وتراجع النتائج في الأونه الأخيرة مع باتريس كارتيرون.

وقال هشام يكن خلال ندوه بموقع تحيا نصر: "تفاوض كارتيرون مع الأهلي السعودي مش غلط، لان ده جيه من اللي حواليه من الأول".

وأكمل: "دا محترف وملوش قلب ودا طبيعة المحترف ودي طبيعة أي محترف، اللي تمسكه الفلوس بس".

وزاد: "السوشيال ميديا ملهاش علاقه بالجماهير، ومش الجمهور الفعلي اللي بيهاجم كارتيرون".

وأردف: "رحيل كارتيرون هو الحل الأساسي للفريق، وهو بالفعل هو هيمشي خلال الفترة القادمة". أختتم قائلاً: "مجلس التأديب لكارتيرون بعد العودة من المغرب ممكن أن تكون نهايته مع الفريق".

وعن بديل كارتيرون قاب: "في ناس في النادي تصلح أنها تمسك الزمالك زي أسامه نبيه لازم ياخد فرصى لتدريب الفريق".

طارق طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة

تحدث طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول إصابته في الفترة الأخيرة.

وكتب طارق حامد عبر الإنستجرام، حول إصابته ووصفها بأنها معقدة وليست كدمة في الركبة كما أشار البعض.

وقال:" أنا حابب أوضح طبيعة إصابتي لجمهور الزمالك، إصابتي مش كدمة في الركبة الوصف الدقيق للإصابة هي "right knee"، وهي للأسف إصابة صعبة ومعقدة، انا حالياً في مرحلة التأهيل".