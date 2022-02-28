/682160/أوكرانيا-اللي-هتحدد-مصيرها-وهدفنا-هو-نزع-الأسلحة-تصريحات-قوية-من-السفير-الروسي-في-القاهرة-حول-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

تحدث السفير الروسي في القاهرة بشكل مفصل عن أسباب الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا والإجراءات المقرر اتخاذها من قبل القوات الروسية في الفترة القادمة، وهي الحرب التي تؤثر بشكل كبير على جميع الدول، فمنذ انطلاقها شهدت الأسعار زيادة واضحة.

دوت الخليجيرصد تصريحات السفير الروسي في القاهرة حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

سفير روسيا يكشف سبب غزو أوكرانيا

وقال السفير الروسي بالقاهرة خلال خاصية «الفيديو» ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة «Mbc مصر» الفضائية: "أوكرانيا مش المشكلة هي فقط جزء صغير من المشكلة، المشكلة في تهديد الأمن القومي لروسيا.. فهي أداة في يد الولايات المتحدة ويتم استغلالها ضد روسيا".

وتابع: "ما يحدث الآن عملية خاصة وليست غزوة أو حرب.. و أوكرانيا لديها الإمكانيات والصواريخ التي تستطيع أن تستهدف بها روسيا، اللي بتعمله روسيا في أوكرانيا أنها بتساعد الجمهوريتين اللي انفصلت عنها".

هدف روسيا من غزو أوكرانيا

واستطرد: "القوات الروسية بتضع حد للمهازل اللي عملتها أوكرانيا في الجمهورتين، هدف روسيا هو نزع كافة أسلحة الدمار الشامل اللي زودوا بيها أوكرانيا.. أوكرانيا لازم تبقى حيادية وهي عايزة تنضم للناتو وهو حلف هجومي ويشكل تهديد".

السفير الروسي يؤكد على التمتع بعلاقات طيية مع مصر

واختتم السفير الروسي حديثه قائلًا: "الشعب الأوكراني هو اللي هيحدد مصيره باختياره.. القوات الروسية بتتحرك بكل حرص حتى لا يقع ضحايا ولا تستهدف مناطق سكنية، نحن نستهدف فقط الوحدات العسكرية حتى يجلسوا على طاولة المفاوضات ونتواجه.. ونحن لدينا علاقات تاريخية وصداقة بين مصر وروسيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

جدير بالذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت عندما شنت روسيا هجومًا على إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، وهى منطقة تضم عدد من المدن الأوكرانية، وتتميز بوجود عشرات المجمعات الصناعية، ومناطق للصناعات الثقيلة من بينها صناعة الصلب، وتتميز بكثرة ثرواتها من الفحم، وتضم مدينتي دونيتسك ولوجانسك اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما كجمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا، خلال الأيام الماضية.

أحدثت روسيا عطلًا في المطارات الواقعة شرق وشمال أوكرانيا، وكذلك بطاريات صواريخ الدفاع الجوي، ومخازن الأسلحة المدعومة من أمريكا وحلف الناتو، تمهيدا لعملية حصار كامل إن لزم الأمر.